Зеленский пригрозил Раде роспуском: в ОП прокомментировали ситуацию

Зеленский на встрече с руководством фракции «Слуга народа» пригрозил роспуском парламента

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В Офисе президента Украины прокомментировали ситуацию с заявление главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в комментарии РБК-Украина.

По его словам, глава украинского государства хочет, чтобы парламент работал более продуктивно и командно.

«Владимир Александрович хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно. И следовал важным договоренностям в рамках правящей партии. Роспуск парламента — это один из возможных инструментов исправления ситуации, если начинается кризис непринятия решений», — отметил Подоляк.

Стоит напомнить, что ранее Владимир Зеленский на встрече с руководством партии «Слуга народа» пригрозил роспуском парламента.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимира Зеленский в первую очередь человек. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.