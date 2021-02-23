Технологии

ИКЕА вводит пункты вакцинации перед магазинами

Все это происходит в Израиле

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Магазины ИКЕА использовались для создания специальных пунктов вакцинации. Вакцины бесплатно раздавали перед магазинами. В какой стране? В Израиле.

В Израиле организованы специальные пункты вакцинации для пациентов в пяти магазинах ИКЕА. Вакцину можно использовать перед покупкой. Ситуация была очень простой: перед сетевым мебельным магазином можно было сделать прививку и зайти внутрь. Такие пункты были расположены в Беэр-Шеве, Эштоле, Хайфе и Ришон-ле-Хихоне, пишет УРА-Инфрм.

Интересно, что прививка была необходима для того, чтобы покупатели могли заходить в магазин и делать покупки. Однако акция проводится только до 23 февраля этого года.

Ситуация с пандемией в Израиле, похоже, стабилизируется. Все благодаря вакцинации и слаженным действиям, позволяющим вакцинировать максимальное количество людей в кратчайшие сроки. В последние недели статистика заболеваемости COVID-19 в Израиле начала резко падать.

Действия, подобные той, что была с IKEA, направлены на ускорение всего процесса вакцинации граждан. Неизвестно, решит ли IKEA предпринять аналогичные действия в других регионах мира.

Ранее мы сообщали, что в Украине зарегистрирована первая вакцина от ковида.

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