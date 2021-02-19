Политика

В отличии от Порошенко, Зеленский – человек — Гордон

Журналист сравнил пятого и шестого президентов Украины

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Президент Украины Владимира Зеленский в первую очередь человек. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.

В студии телеканала «Украина-24», в программе «Время Голованова» у Гордона один из зрителей поинтересовался – «Какой фильм для него Зеленский», вспомним интервью президента Украины журналисту, в котором Зеленский сказал о Порошенко: «Я пошел на хороший фильм, но попал на средний», — пишет УРА-Информ.

«Во-первых, Зеленский для меня не фильм. В отличии от Порошенко, Зеленский – человек. Это очень важно для меня. Президент должен быть человеком, которому веришь и какому доверяешь. То есть я Зеленскому верю и доверяю. Делает ли он ошибки? Делает. Нравится ли мне его окружение? В большинстве – нет. Но вера в его человечность и порядочность у меня не пропала. И это, по мое мнению, главное

Также он отметил, что решительные шаги в последнее время Зеленского вдохновляют. Журналист отметил, что аплодировал решению закрыть каналы Медведчука. В тоже время он не понимает, почему этого в свое время не сделал Порошенко.

Ранее Гордон также заявил, что в пятницу, 19 февраля, ожидается очень интересное, закрытое заседание СНБО

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