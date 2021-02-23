«Северный поток 2»: в США утвердили новые санкции

Данные ограничения предусмотрены законом PEESA

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В Соединенных Штатах Америки внесли в еще один список санкций судно-трубоукладчик «Фортуна». Именно это судно и участвует в строительстве российского газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сайт Минфина США.

Стало известно, что судно и его владелец, компания «КВТ-Рус», попали под санкции против российского газопровода. Данные ограничения предусмотрены законом PEESA «О защите энергетической безопасности Европы».

Также стоит напомнить, что в середине января 2021 года они были внесены в другой список санкций в рамках закона CAATSA «О противодействии противникам Америки с помощью санкций».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вдребезги раскритиковал проект «Северный поток-2» и его строительство. Он считает его антиевропейским проектом.