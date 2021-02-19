Технологии

Office 2021 – появились первые подробности

Microsoft предложит клиентам Office 2021 по модели единовременной покупки

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В сети появилась новая информация об Office LTSC. Чего можно ожидать от Office 2021?

Было время, когда Google Docs ставил под сомнение преимущество Microsoft на рынке офисных пакетов, но этот период быстро закончился. В настоящее время американская компания предлагает решение Office 365, которое позволяет использовать все приложения, включая их эквиваленты, в веб-браузере. Однако скоро в продажу поступит Office 2021 в версии LTSC, то есть просто «бессрочный», пишет УРА-Информ.

Microsoft предложит клиентам Office 2021 по модели единовременной покупки. Вся программа рассчитана на пять лет без изменения цен. Подробная информация о возможной цене остается неизвестной, но Microsoft должна выпустить дополнительную информацию в ближайшие месяцы.

Американская компания также объявила, что на рынке появятся версии Office 2021 для компьютеров под управлением macOS. В этом случае мы будем иметь дело с версиями как для коммерческих, так и для индивидуальных клиентов.

Ранее мы сообщали, что Microsoft готовит совершенно новую почту OneOutlook.

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