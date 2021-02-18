Политика

Будет, так весело, как никогда, с нетерпением жду пятницы — Гордон о важном событие

Похоже, что в пятницу нас ожидает очень сенсационная информация

Время чтения: 41 Секунд

19 февраля, в пятницу, должно состояться новое заседание СНБО. На нем должны принять несколько важных моментов. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.

В студии телеканала «Украина-24», в программе «Время Голованова» у Гордона поинтересовались, чего ожидать от заседания СНБО в пятницу. Журналист отметил, что с нетерпением ждет этого момента, пишет УРА-Информ.

Один из зрителей передачи спросил, есть ли у Гордона какие-то инсайды по поводу того, что могут решить на заседании.

«Я могу только добавить, что будет, так весело, как никогда. Вот на этом я ограничусь. Честно скажу, я с нетерпением жду пятницы», — заявил журналист.

Больше никакой информации Гордон не сказал, просто отметил, что нужно ждать пятницы и будет очень интересно.

Отметим, что на предыдущем заседании СНБО было принято решение закрыть пророссийские каналы Виктора Медведчука. На это уже отреагировал даже президент Российской Федерации Владимир Путин.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Путин проговорился в очередной раз — эксперт отметил важный момент

Роман Цимбалюк отметил важный момент в словах лидера Кремля

Заседание СНБО 19 февраля: Зеленский может начать подготовку к военным действиям

Все ждут интересных решений в пятницу

Степанов потеряет должность, если вакцинация в Украине не начнется до конца недели

Пока нет точной даты вакцинации в Украине

Путин отреагировал на закрытие каналов Медведчука: прихлопнули три ведущих канала

Глава Кремля осудил закрытие каналов Медведчука

Шарий может сбежать из Испании — эксперт о том, что будет делать блогер

Марк Фейгин о том, что будет дальше с блогером

В РФ прокомментировали подозрение Шарию: даже Порошенко до такого не смог додуматься

Ольга Скабеева отреагировала на информацию СБУ

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap