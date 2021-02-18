Будет, так весело, как никогда, с нетерпением жду пятницы — Гордон о важном событие

Похоже, что в пятницу нас ожидает очень сенсационная информация

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19 февраля, в пятницу, должно состояться новое заседание СНБО. На нем должны принять несколько важных моментов. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.

В студии телеканала «Украина-24», в программе «Время Голованова» у Гордона поинтересовались, чего ожидать от заседания СНБО в пятницу. Журналист отметил, что с нетерпением ждет этого момента, пишет УРА-Информ.

Один из зрителей передачи спросил, есть ли у Гордона какие-то инсайды по поводу того, что могут решить на заседании.

«Я могу только добавить, что будет, так весело, как никогда. Вот на этом я ограничусь. Честно скажу, я с нетерпением жду пятницы», — заявил журналист.

Больше никакой информации Гордон не сказал, просто отметил, что нужно ждать пятницы и будет очень интересно.

Отметим, что на предыдущем заседании СНБО было принято решение закрыть пророссийские каналы Виктора Медведчука. На это уже отреагировал даже президент Российской Федерации Владимир Путин.