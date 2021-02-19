Политика

Разговор Байдена и Зеленского: что известно на данный момент

Дмитрий Кулеба о возможном разговоре двух президентов

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На данный момент США и Украина готовятся к будущему разговору двух президентов — Джо Байдена и Владимира Зеленского. Однако сейчас в Белом доме больше всего внимание Байдена занимают внутренние проблемы США.

На брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество международных контрактов Байдена на данный момент фактически ровняется нулю. Байден сейчас сосредоточен на внутриполитической повестке дня, потому что Америка, которую он унаследовал от Трампа, находится в сложных условиях, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

В тоже время украинская и американская стороны работают над организацией разговора Зеленского с Байденом.

«Буквально вчера я получил отчет из посольства в Вашингтоне о контактах с представителями новой администрации. Они обсуждали будущий контакт между нашими президентами. Идет плановая работа по подготовке к этому разговору», – подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее мы сообщали, что Байден связался с китайским лидером.

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