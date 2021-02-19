Политика

В Донецке пройдет важное совещание кураторов РФ и «руководителей» «ЛДНР»: что на повестке дня

Будут принимать решение по поводу будущего «республики»

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На сегодня, 19 февраля, в Донецке, который на данный момент не контролируется Украиной, должно состояться важное совещание.

В нем должны принять участие кураторы из Российской Федерации, а также высокопоставленные «чиновники» из так называемых «ДНР» и «ЛНР». На повестке дня – ряд важных вопросов относительно будущего «республик». Источник отмечает, что на совещании станет известно, куда будут двигаться «ДНР» и «ЛНР» в ближайшее время, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики».

«В Донецке («ДНР») состоится совещание с кураторами из РФ, по поводу планов на 2021 год. В нем примут участие высокопоставленные чиновники «ЛНР» и «ДНР», а также гости из Москвы. По итогам совещания станет понятно, куда будут двигаться «ЛНР» и «ДНР» в ближайшее время», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что в так называемую «ЛНР» приехала очередная комиссия из Российской Федерации. В этот раз речь идет о финансовых проверяющих. Они проверяют куда идут финансы, которые Москва отправляет в «республику».

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