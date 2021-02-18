Общество

В «ЛНР» новая комиссия из Москвы: что проверяют на этот раз

Проверяют финансовые операции «республики»

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В так называемую «ЛНР» приехала очередная комиссия из Российской Федерации. В этот раз речь идет о финансовых проверяющих. Они проверяют куда идут финансы, которые Москва отправляет в «республику».

Источник отмечает, что проверяют различные «министерства» «республики», а также промышленности. Также проверяющие побывали и на различных предприятиях. При этом были выявлены существенные нарушения, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики».

«В ЛНР уже несколько недель работает очередная «финансовая комиссия» из РФ. Проводятся проверки в ряде министерств – в частности «Министерства топлива и угольной промышленности», «Министерства здравоохранения» и т.д. – уже выявлено ряд существенных нарушений. В частности в ГУП «ЛНР» Фармация выявлены махинации с премиями. Побывали проверяющие и на некоторых предприятиях, в частности на АМК», — пишет паблик.

Также источник добавляет, что на данный момент комиссия все еще продолжает работу в «ЛНР».

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