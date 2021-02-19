Боевикам в преддверии 23 февраля подарили печенье и конфеты: они шокированы

Боевикам перед 23 числом подарили праздничные наборы

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Весьма интересная ситуация произошла в так называемой «ЛНР». Боевикам «республики» видали подарочные пакеты в преддверии 23 февраля.

Так называемый «глава» «администрации» города Первомайска Николай Токарев поблагодарил боевиков за «защиту» рубежей города и всей республики» в преддверии 23 февраля, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Четкий Луганск.

«На счёт пакетов с «подарочками» мы промолчим, потому что вы сами всё видите на фото. А вот относительно содержания «подарочков» скажем. И так: бутылка коньяка, военный сухпай, печеньки и конфеты», — пишет паблик.

Отмечается, что боевики просто «офигели» от увиденного. «Это же надо конфеты и печеньки дарить мужикам, которые как бы не было, но защищают «республику».

Источник добавляет, что Николай Токарев просто опозорился такими действиями.

Ранее мы сообщали, что несколько дней назад в так называемой «ЛНР» начались «сборы резервистов». Один из участников эти «сборов» рассказал, как проходит весь процесс. В одной из социальных сетей анонимно поделился деталями от происходящего. Он назвал все это «цирком».