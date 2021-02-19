Мы на стороне храбрых белорусов — США вводят новые санкции против режима в Минске

Очередные санкции по отношению к белорусским чиновникам

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США ввели визовые ограничения для 43 белорусов, обвиняемых в «подрыве демократии» у себя дома. В список входят, среди прочего, высшие должностные лица судебных и правоохранительных органов.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что его страна обеспокоена жестоким подавлением Александром Лукашенко демонстрантов, активистов и журналистов. — Мы поддерживаем мужественных белорусов и поддерживаем их право на свободные и справедливые выборы, — подчеркнул Блинкен, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Государственный департамент не перечислил имена людей, которым запрещен въезд в CША. Ограничения были наложены, в частности, на судей и прокуроров, участвующих в судебных процессах, в ходе которых были вынесены приговоры участникам мирных демонстраций и независимым журналистам.

Белорусское отделение «Радио Свобода» сообщило, что в санкционный список вошли также руководители служб и рядовые офицеры, арестовавшие протестующих и применявшие насилие, а также директора университетов, которые угрожали студентам наказанием за участие в мирных митингах.

Ранее мы сообщали, что двух белорусских журналисток приговорили к двум годам колонии.