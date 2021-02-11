Политика

Первый разговор, несмотря на политическую напряженность: Байден связался с китайским лидером

Прошли переговоры лидеров США и Китая

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Джо Байден провел переговоры с лидером Китая с Си Цзиньпином. Это был первый контракт политиков с момента победы Байдена на президентских выборах в США в ноябре и вступления в должность в прошлом месяце.

Это также первый телефонный разговор Си с президентом США с тех пор, как он разговаривал с бывшим лидером США Дональдом Трампом в марте прошлого года. С тех пор отношения между двумя странами являются худшими за многие десятилетия, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters

Согласно коммюнике Белого дома, Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу «несправедливой экономической практики» Китая во время разговора с Си Цзиньпинем. Президент США также оказывал давление на Си по поводу репрессий Пекина в Гонконге и против уйгуров, а также его действий против Тайваня.

«Я сказал ему, что буду работать с Китаем, если это принесет пользу американцам», — написал Байден в Twitter после разговора.

«Конфронтация между Китаем и США была бы катастрофой для обеих сторон и всего мира»», — сказал лидер КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и США имеют разные взгляды по некоторым вопросам, но ключом к этому является взаимное уважение, одинаковое отношение друг к другу и правильное решение разногласий.

Ранее мы сообщали, что Байден провел переговоры с Владимиром Путиным.

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