Политика

Если бы украинцы узнали, кто из руководителей Украины является агентом РФ, начался бы хаос — Гордон

Известный журналист а агентах Кремля в Украине

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В Украине на весьма высоких должностях работают российские агенты. Такое смелое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.

В студии телеканала «Украина-24», в программе «Хард» с Натальей Влащенко известный журналист отметил, что ставленников кремля, российских агентов в украинской политикой очень много, пишет УРА-Информ.

Дмитрий Гордон также сказал, что российские агенты есть и в украинской армии и украинских спецслужбах. Журналист считает, что если украинцы узнали бы имена этих людей, это страна могла бы превратиться на хаос.

«Если бы простые украинцы узнали бы кто из руководителей нашего государства, армии, спецслужб является агентами РФ, если бы они узнали, начался бы хаос, паника. Люди плакали бы, потеряли веру, ориентиры», — считает Гордон.

Ранее Гордон также заявил, что в пятницу, 19 февраля, ожидается очень интересное, закрытое заседание СНБО. Он ждет этого момента с нетерпением, ведь на нем должны принять интересные решения.

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