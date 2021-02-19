Общество

Pfizer требовал более 50 евро за дозу вакцины: в итоге договорились за 16

В итоге удалось существенно снизить цену

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Первоначально компании Pfizer и BioNTech требовали от Европейского Союза более 50 евро за одну дозу вакцины против коронавируса. Согласно сообщению немецкого журнала Der Spiegel в четверг, стороны быстро установили цену на нынешнем уровне — около 16 евро за дозу.

По сообщениям немецких СМИ, в т.ч. станции WDR и ежедневной газеты Sueddeutsche Zeitung, в июне прошлого года компании Pfizer и BioNTech в конфиденциальном предложении Европейской комиссии запросили 54,08 евро за одну дозу совместно разработанной вакцины при покупке 500 миллионов доз, пишет УРА-Информ.

При такой цене одна доза этой вакцины была бы в 20 раз дороже, чем разовая доза препарата, разработанного AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Шведско-британская компания заявляет, что не хочет зарабатывать деньги на вакцине и продает ее «по себестоимости».

В ноябре Европейский Союз заключил соглашение с американским производителем лекарств Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech о закупке их вакцины по цене около 16 евро за дозу, что в три раза ниже, чем цена при первоначальной продаже.

Der Spiegel пишет, что некоторые экономисты считают, что правительства должны платить фармацевтическим компаниям намного больше за вакцины, чтобы поддерживать их исследования и увеличивать производственные мощности.

Ранее мы сообщали, что после «Спутника V» у боевиков на Донбассе начались проблемы со здоровьем.

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