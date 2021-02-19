Техники нет, людей нет, денег нет — Ходаковский заявил, что боевики не готовы к наступлению ВСУ

Экс-командир НВФ батальон «Восток» о возможном наступлении Украины

Время чтения: 49 Секунд

Все больше источников сообщают о том, что на Донбассе могут начаться масштабные военные действия. Одни говорят о возможном наступлении боевиков, другие что ВСУ готовы к тому, чтобы вернуть территорию Украины.

Экс-командир НВФ батальон «Восток» Александр Ходаковский поделился последней информацией по этой ситуации. Он считает, что ВСУ готовится к серьезной военной операции. При этом он отметил, что за шесть лет так называемого » перемирия» ничего не сделали для того, чтобы остановить возможное наступление украинских войск, пишет УРА-Информ.

«Со второй линией фронта тяжко: техники нет, людей нет, денег нет. А что с бомбоубежищами? В каком они состоянии? Готовы ли они принимать людей? Кто туда вообще последний раз заглядывал?», — написал Александр Ходаковский в одной из социальных сетей.

Он добавил, что в 2014 году именно эти бомбоубежища спасли многим жизни. Ходковский также отметил, что есть вопросы, которые можно решить уже сейчас, но никто не берется это делать. А позже придется только бежать.

Ранее мы сообщали, что боевикам в преддверии 23 февраля подарили печенье и конфеты.