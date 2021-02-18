Политика

Заседание СНБО 19 февраля: Зеленский может начать подготовку к военным действиям

Все ждут интересных решений в пятницу

Время чтения: 43 Секунд

СМИ начали активно обсуждать информацию о том, что все-таки может произойти на закрытом заседании СНБО в пятницу, 19 февраля. Различные источники делятся своими последними инсайдами.

Один из инсайдеров сообщает, что закрытое заседание СНБО будет касаться «подготовки» к возможным военным действиям на Донбассе, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Если Зеленский все-таки решит поднимать ставки в кейсе санкций, то значит он кулуарно не договорился с переговорщиками в ОАЭ, и будут отданы приказы о зачистке, и национализации многих активов внутри страны», — пишет паблик.

В тоже время источник добавляет, что даже близкое окружение Зеленского не знает, что будет 19 февраля и все определит президент.

В тоже время телеграм канал Резидент добавляет, что «источник в ОП рассказал, что существует несколько сценариев повестки СНБО, которые должны определить точки слива информации из окружения Президент».

Раннее Дмитрий Гордон заявил, что на заседание СНБО будет очень интересным.  

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Путин проговорился в очередной раз — эксперт отметил важный момент

Роман Цимбалюк отметил важный момент в словах лидера Кремля

Будет, так весело, как никогда, с нетерпением жду пятницы — Гордон о важном событие

Похоже, что в пятницу нас ожидает очень сенсационная информация

Степанов потеряет должность, если вакцинация в Украине не начнется до конца недели

Пока нет точной даты вакцинации в Украине

Путин отреагировал на закрытие каналов Медведчука: прихлопнули три ведущих канала

Глава Кремля осудил закрытие каналов Медведчука

Шарий может сбежать из Испании — эксперт о том, что будет делать блогер

Марк Фейгин о том, что будет дальше с блогером

В РФ прокомментировали подозрение Шарию: даже Порошенко до такого не смог додуматься

Ольга Скабеева отреагировала на информацию СБУ

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap