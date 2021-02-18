Заседание СНБО 19 февраля: Зеленский может начать подготовку к военным действиям

Все ждут интересных решений в пятницу

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СМИ начали активно обсуждать информацию о том, что все-таки может произойти на закрытом заседании СНБО в пятницу, 19 февраля. Различные источники делятся своими последними инсайдами.

Один из инсайдеров сообщает, что закрытое заседание СНБО будет касаться «подготовки» к возможным военным действиям на Донбассе, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Если Зеленский все-таки решит поднимать ставки в кейсе санкций, то значит он кулуарно не договорился с переговорщиками в ОАЭ, и будут отданы приказы о зачистке, и национализации многих активов внутри страны», — пишет паблик.

В тоже время источник добавляет, что даже близкое окружение Зеленского не знает, что будет 19 февраля и все определит президент.

В тоже время телеграм канал Резидент добавляет, что «источник в ОП рассказал, что существует несколько сценариев повестки СНБО, которые должны определить точки слива информации из окружения Президент».

Раннее Дмитрий Гордон заявил, что на заседание СНБО будет очень интересным.