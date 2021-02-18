В ОРДО считают, что Пушилин «сидит на чемоданах»: он бросит «республику»

Местные жители не уверенны в лидере боевиков

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В ОРДО все больше идет разговор в местных СМИ, социальных сетях и просто среди жителей о том, что Украина может в ближайшее время начать масштабное наступление. При этом местные «власти» говорят о том, что готовы к такому развитию событий.

В свою очередь жители ОРДО с иронией воспринимают такие заявление «руководителей» «республики». Главарь боевиков Денис Пушилин заявил ранее, что «ДНР» готова дать ответ на военные действия Украине, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

По мнению местных жителей, находясь в уютном кабинете, можно быть готовым к чему угодно, ведь на передовой воюет не сам Пушилин.

«Из кабинетика барину видней», — пишет местный житель.

Другие в социальных сетях отмечают, что «республика» не готова к полномасштабный военным действиям.

«Он то готов, а люди?!» – заявил местный житель.

Некоторые считают, что если Украина пойдет в масштабное наступление, то Пушилин просто сбежит.

Дончане думают, что Пушилин якобы «на чемоданах сидит».

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» проехала очередная проверка из России.