Не только медики: кто среди первых получит вакцину от ковида в Украине

Также вакцину получат украинцы, которые пребывают в специализированных учреждениях

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Хотя долгожданная вакцинация от коронавируса в Украине все-еще не началась, появилась новая информация по поводу того, кто среди первых сможет получить вакцину. Детали рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава МОЗ отметил, что на первом этапе вакцинации вакцину получат не только медицинские сотрудники, н о и также другие категории граждан, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«На первом этапе кроме группы риска по профессиональному признаку у нас еще есть те граждане, которые пребывают в специализированных учреждениях, интернатах, домах престарелых, мы их будем вакцинировать на первом этапе», — заявил Степанов.

В тоже время он сообщил, что на втором этапе предусмотрена вакцинация около 2,5 млн граждан, в том числе граждан старше 80 лет, их 1 млн 16 тыс. Второй этап запланирован на март.

Дальше последуют категории граждан 75+, 65-75, и в том числе граждане от 18 до 59, имеющие тяжелые сопутствующие заболевания.

Ранее сообщалось, что Степанов потеряет должность, если вакцинация в Украине не начнется до конца недели.