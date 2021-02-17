Путин отреагировал на закрытие каналов Медведчука: прихлопнули три ведущих канала

Глава Кремля осудил закрытие каналов Медведчука

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Закрытие трех пророссийских каналов в Украине, которые фактически принадлежат лидеру «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку не осталось не замеченным в России. Даже президент РФ Владимир Путин, который является кумом Медведчука, в своем выступлении прокомментировал эту ситуацию.

На встрече с лидерами фракций Госдумы в среду Путин заявил, что Запад создает свой «геополитический проект» в Украине. При этом он одобряет закрытие каналов в Украине, а также инициирует санкции против «Северного потока-2», пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«Посмотрите, что на Украине – взяли, три ведущих телеканала прихлопнули, и все. Одним росчерком пера! И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Вот как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей», — заявил Путин.

Он добавил, что все крутится вокруг «Северного потока-2» и РФ хотят заставить платить за их геополитический проект. Он назвал все это примитивным, но такой мир.

Ранее мы сообщали, что Путин будет и дальше давить на Украину.