Общество

Обмен пленными между Россией и США: что известно

Называются различные имена

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Москва и Вашингтон разговаривают о возможном обмене пленными, заявил адвокат американца, осужденного в России за шпионаж. В СМИ начались спекуляции о возможном обмене.

О переговорах спецслужб двух стран сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката Владимира Жеребенкова, пишет УРА-Информ.

— Я разговариваю с людьми из силовых структур. Говорят, что переговоры ведутся и вопрос обмена будет решен. Он предположил, что переговоры могут быть инициированы США.

Адвокат представляет американца Пола Уилана, приговоренного в прошлом году к 16 годам исправительно-трудового лагеря за шпионаж.

СМИ задаются вопросом, кто еще потенциально мог быть вовлечен в такой обмен. Указывается, среди прочего второй американец, недавно осужденный в России, также бывший морской пехотинец Тревор Рид. В прошлом году он был приговорен к девяти годам колонии строгого режима за нападение на полицейского. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жеребенков в свою очередь, упомянул двух россиян, чье освобождение из американских тюрем в течение многих лет было безуспешным для Москвы. Речь идет о всемирно известном торговце оружием Викторе Буте и Константине Ярошенко, осужденных за контрабанду наркотиков.

Ранее в НАТО ответили на возможный конфликт с Россией.

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