Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой «общности»

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У российского президента Владимира Путина Украину считают якобы частью «русского мира». Правительству РФ совершенно не нравится отрицание этого со стороны украинского государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Москве, как подчеркнул Песков, совершенно не нравится имеющая место в Украине линия на отрицание этой «общности».

«Русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства», — заявил пресс-секретарь российского президента.

При этом, Песков прокомментировал и контакты Кремля с главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктором Медведчуком. Песков заявил, что «русский мир» был и будет оставаться приоритетом для Кремля.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин уже давно мечтает о порабощении Украины. Скорее всего, с момента его прихода на пост президента.