Политика

В Кремле Украину назвали «частью русского мира»

Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой «общности»

Время чтения: 35 Секунд

У российского президента Владимира Путина Украину считают якобы частью «русского мира». Правительству РФ совершенно не нравится отрицание этого со стороны украинского государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Москве, как подчеркнул Песков, совершенно не нравится имеющая место в Украине линия на отрицание этой «общности».

«Русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства», — заявил пресс-секретарь российского президента.

При этом, Песков прокомментировал и контакты Кремля с главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктором Медведчуком. Песков заявил, что «русский мир» был и будет оставаться приоритетом для Кремля.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин уже давно мечтает о порабощении Украины. Скорее всего, с момента его прихода на пост президента. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Украинская телеведущая попала в базу «Миротворец»: кто она

Крестным отцом ребенка Марченко является президент РФ Владимир Путин

Латвия солидарна с Украиной: там запретили вещание телеканала «Россия РТР»

NEPLP уже ограничивал ретрансляцию «России РТР» ранее

В Офисе президента обязали всех пройти детектор лжи: что произошло

Того, кто откажется проходить ожидает увольнение

Импичмент Трампа: процесс начнется во вторник

Впервые процесс будет над уже бывшим главой Белого дома

Кравчук ждет жесткой реакции украинских властей на провокации на Донбассе

Боевики используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии

Вопрос Донбасса: Резников рассказал, будет ли референдум

Вопросы о будущем Донбасса не стоит выносить на всеукраинский референдум

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap