Будут толпы на границе: в ОРДЛО начали вручать повестки призывникам

Молодые люди, скорее покинут «республику», чем останутся служить

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В ОРДО и ОРЛО молодым людям начали выдавать повестки на «службу». Такие повестки начали выдавать местные «военкоматы».

Местные жители в социальных сетях пишут о том, что весной «»власти» «республик» намерены осуществить призыв в так называемую «народную милицию» «Л/ДНР», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«В Донецке уже начали вручение повесток, а в Луганске начнут 9 февраля», — пишет один из местных пабликов.

Источник отмечает, что повестки вручаются лицам, подпадающим под призыв в армию.

В комментарии к публикации о том, что уже начали выдавать «повестки» пользователи отмечают, что вряд ли найдутся желающие пополнять ряды НВФ. Люди отмечают, что скорее всего молодежь захочет покинуть «республику», а не «служить».

«Ждем толпы на границе», — пишет один из комментаторов.

Ранее мы сообщали, что «МЧС» ОРДО предупредило местных жителей об опасности.