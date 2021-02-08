В ЕС поделятся вакциной от COVID-19 с Украиной, — глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии заверила, что ЕС не намерен отказываться от помощи Украине

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы». Она пообещала поддержать украинское государство в борьбе с коронавирусом нового поколения. Об этом пишет УРА-Информ.

Она отметила, что человечество сможет победить пандемию лишь тогда, когда вирус нового типа будет побежден во всех государствах. Такая задача – общее задание всей Европы.

«С начала пандемии Евросоюз поддерживал украинский народ. Сначала мы присылали маски, аппараты для вентиляции, а также перечислили 200 миллионов евро на поддержку вашего бизнеса и во время локдауна. Затем мы создали глобальную инициативу СОVAX, благодаря которой врачи и медперсонал украинских больниц получат первые вакцины уже этом этого месяце. Еще миллионы вакцин будут отправлены в Украину до лета», – почеркнула она.

Также чиновница добавила, что обратилась к странам-членам ЕС с просьбой поделиться частью вакцины с Украиной, заверив, что все препараты есть целиком безопасными и прошедшими проверку.

«ЕС – на стороне Украины, как было и всегда. Особенно в сложные времена вашей новейшей истории», – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что пандемия коронавируса во всем мире продолжается и пока не сбавляет оборотов, уже в Европе и других страна мира началась вакцинация. Многие из украинцев уже сейчас мечтают о том, чтобы путешествовать по Европе уже в ближайшее время.