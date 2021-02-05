Мечта Путина может осуществится: в СНБО рассказали об опасном плане главы Кремля

Президент России Владимир Путин мечтает о захвате Украины

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Президент Российской Федерации Владимир Путин уже давно мечтает о порабощении Украины. Скорее всего, с момента его прихода на пост президента. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УРА-Информ.

«В том состоянии, в котором находимся, если мы остановимся, если мы не будем отстаивать национальные интересы, мы проиграем. И тогда Путин, начиная, скажем так, с 2000 года, когда он себе вложил в голову, что он должен захватить Украину, и это должно быть, скажем так, его завещанием, его мечта может осуществиться» — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что бывший посол Польши в России, а ныне директор института Strategie 2050 Катажина Пелчиньска-Наленч поделилась своим мнением по поводу ситуации в России. Она прокомментировала задержание оппозиционера Алексея Навального.