Общество

Николаевский символ несокрушимости «считает минуты до победы» после обрушения дома из-за ракетного удара (фото)

Родион Власов

В Николаеве после очередного ракетного удара по жилому дому остались часы, которые не перестали работать. Его сравнили с петушком из Бородянки или вазой фруктов из Днепра.

Время чтения: 45 Секунд

Об этой информации сообщила в Instagram Олеся Рудченко, передает Ura-inform.

Волонтер Олеся Рудченко поделилась фото разрушенного 11 ноября 2022 года жилого дома в Николаеве. На кадрах видно, что в результате ракетного удара полностью разрушена часть дома: некоторых комнат на пяти этажах фактически нет. От привычной жизни остались обои, зеркало, двери, ковер на стене и часы, которые не перестали работать.

«Часы Николаева. Он не стоит, считает минуты до победы. Как и мы не стоим, мы живы и будем жить», – подписала пользователь.

Автор фотографий сравнила часы с петушком из Бородянки, которые в начале российского вторжения стали символом несокрушимости, и вазой с фруктами в Днепре, которая осталась стоять на кухонном столе после ракетного удара 14 января.

«Мы сильны и устойчивы, как шкаф в Бородянке, как ваза с фруктами в Днепре, как Часы Николаева»,- подписала фото Олеся Руденко.

Напомним, ранее сообщалось, СМИ облетели кадры замершей от ужаса девушки на руинах дома в Днепре (фото).

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Куриные яйца в Украине будут продавать по-новому: что изменится

В Украине начнут продавать куриные яйца в соответствии с требованиями ЕС.

Родион Власов

ДТЭК сказал, как украинцам получить больше света: специалисты о, что может сделать каждый

Энергетики предупредили, что жители Украины должны придерживаться еще одних правил, чтобы свет в их домах был как можно дольше.

kiman

Как получить досье на человека

В различных базах данных сохраняется вся информация о недвижимости, штрафах, арестах имущества, судебных делах и уголовных процессах всех граждан.

Родион Власов

Скоро начнем – Резников признался, как изменится ход войны в Украине

Министр обороны Украинского государства Алексей Резников рассказал о том, что ВСУ получат в свое распоряжение те боевые машины, которые всерьез будут преображать военные действия.

Родион Власов

ВСУ сделали признание насчет мобилизации: Горбач сказал, что уже сейчас происходит

Глава управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач раскрыл, есть ли, действительно, мобилизационные процессы в стране.

Ирина

Не только мужчины: в Украине запрет на выезд за границу затронул и тысячи женщин

Украинское правительство внесло изменения в правила пересечения границы во время действия военного положения. Отныне выезжать из страны запрещено и определенным категориям гражданских женщин.

Recent Post

Top Category