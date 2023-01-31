Николаевский символ несокрушимости «считает минуты до победы» после обрушения дома из-за ракетного удара (фото)

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Об этой информации сообщила в Instagram Олеся Рудченко, передает Ura-inform.

Волонтер Олеся Рудченко поделилась фото разрушенного 11 ноября 2022 года жилого дома в Николаеве. На кадрах видно, что в результате ракетного удара полностью разрушена часть дома: некоторых комнат на пяти этажах фактически нет. От привычной жизни остались обои, зеркало, двери, ковер на стене и часы, которые не перестали работать.

«Часы Николаева. Он не стоит, считает минуты до победы. Как и мы не стоим, мы живы и будем жить», – подписала пользователь.

Автор фотографий сравнила часы с петушком из Бородянки, которые в начале российского вторжения стали символом несокрушимости, и вазой с фруктами в Днепре, которая осталась стоять на кухонном столе после ракетного удара 14 января.

«Мы сильны и устойчивы, как шкаф в Бородянке, как ваза с фруктами в Днепре, как Часы Николаева»,- подписала фото Олеся Руденко.

Напомним, ранее сообщалось, СМИ облетели кадры замершей от ужаса девушки на руинах дома в Днепре (фото).