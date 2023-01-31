Политика

Путин примет новый план по Украине: экс-премьер РФ сказал, в чем он заключается

Родион Власов

Экс-глава правительства России Михаил Касьянов заверил, что главы России Владимира Путина готовится особая тактика по Украинскому государству.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

В самом начале Касьянов отметил, что диктатор фактически намерен все «забрасывать» людьми. Более того, по его словам, для этого в РФ объявили мобилизацию, которая идет и по сей день, хотя уже более скрыто.

«Глава Минобороны Сергей Шойгу говорит о том, что собираются увеличивать армию до 1,5 миллиона человек. Это в принципе невозможно сделать в ближайшее время. Даже в ближайшие года такой предел недостижим», – сказал Касьянов.

В конце он добавил, что Путин попросту будет «забрасывать» телами землю Украины, чтобы выиграть себе время. Не исключается, что именно в этом может быть его особый план, поскольку основной потенциал Кремль растерял в первые месяцы военных действий, как и основных профессиональных кадров.

Напомним, Азаров признался в еще одном случае во времена Майдана: экс-премьер о передаче власти.

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