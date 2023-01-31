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Зеленский озвучил одно из главных обвинений на трибунале против РФ

Родион Власов

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл одно из главных обвинений на трибунале против России.

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Об этой информации сообщил в “Твиттер-аккаунте Зеленский”, передает Ura-inform.

Зеленский подчеркнул, что коварное массовое убийство украинских пленных в колонии Еленовки Донецкой области 29 июля 2022 года, станет одним из обвинений на международном трибунале против российского агрессора.

«Шесть месяцев назад Россия совершила ужасный теракт в Еленовке. Мы не позволим забыть об этом преступлении. Помним каждого погибшего воина и боремся за наказание всех виновных в их гибели. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности», – заявил он.

Глава украинского государства добавил, что власть должна вернуть всех украинцев домой из российской неволи и сейчас работает ради этого.

«Россия проиграет эту войну. Зло и подлость всегда проигрывают. МЫ должны вернуть всех украинцев домой из российской неволи. Работаем ради этого», – отметил Президент Украины.

Напомним, ранее сообщалось, поражение Путина уже решенный вопрос – Гудков сказал, какие решения приняты на Западе.

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