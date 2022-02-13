Общество

Стала известна причина звонка  российского патриарха Кирилла в Донецк

Патриарх московский и всея Руси Кирилл провёл телефонный разговор, состоявшийся в оккупированном Донецке с митрополитом Донецким и Мариупольским Илларионом.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Об этом сообщили местные средства массовой информации. Они отметили, что разговор состоялся по инициативе патриарха Кирилла, так как он должен получать информативные данные, происходящие на данной территории «из первых рук».

 «У нас очень большая церковь. Святейший патриарх молится о пастве нашей церкви, и ему, конечно, очень важным является получение информации из первых рук. Он постоянно находится на связи с архиереями из самых разных частей нашей церкви».

Такое заявление было сделано председателем синодального отдела московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и средств массовой информации Владимиром Легойдой.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО сообщили о запуске завода, решающего «проблемы всего мира», в том числе «Л/ДНР».

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