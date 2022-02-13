Общество

Гончаренко сообщил, что воздушное пространство Украины могут закрыть для самолетов: названа дата

Народный депутат Алексей Гончаренко в своём «Телеграм-канале» сообщает, что страховые компании отзывают гарантии на полёты над воздушным пространством Украины.

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Об этой информации сообщил «Телеграм-канал Гончаренко», передает Ura-inform.

С его слов, скорее всего, уже с 14 февраля с 16:00 по киевскому времени воздушное движение в Украине будет приостановлено.

Гончаренко сообщил, что одной из крупных страховых компаний Великобритании были разосланы уведомления о том, что с 14.02.2022 года по Лондону(16:00 по Киеву) прекращается страховка гражданских самолётов, находящихся в воздушном пространстве Украины.

Владельцы бортов, находящихся в лизинге, уже вводят запреты своим самолётам влетать в украинское небо.

Известно, что на данный момент KLM отменил свои рейсы, Sky Up уже садит рейс из Фуншала в Кишиневе, сегодня появится запрет от Air France.

Так же народный депутат советует, находящимся заграницей гражданам, которые планируют полёты в Украину, делать это уже сейчас. Так как в ближайшие несколько недель, это будет сделать сложно.

Напомним, ранее сообщалось, Самолет SkyUp не смог приземлиться в Киеве: что случилось.

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