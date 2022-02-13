Самолет SkyUp не смог приземлиться в Киеве: что случилось

Воздушному судну украинской авиакомпании SkyUp, следовавшему с острова Мадейра в Киев, пришлось сесть в аэропорту Молдовы.

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Об этой информации сообщил пресс-служба SkyUp, передает Ura-inform.

В частности, двенадцатого февраля борт сел в Кишиневе из-за того, что лизингодатель – резидент Ирландии сообщил о немедленном запрете на влёт воздушного судна в авиа пространство Украины.

«Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность госструктур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета — резидент Ирландии — дал категорический отказ в то время, когда самолёт уже выполнял рейс в Киева», — рассказали в авиакомпании.

В авиакомпании отмечают, что смогли договориться о посадке в ближайшем к Украине аэропорту Кишинёва, а также трансфере для 175 пассажиров данного рейса в Киев.

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