Пушилин озвучил факторы признания «Л/ДНР» Россией

Принятие решений о поставках оружия или признания «республик» зависит от очень многих факторов

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Признание «республик Донбасса» в Кремле якобы зависит от очень многих факторов. Об этом заявил «глава республики» Денис Пушилин в ходе пресс-конференции, передает УРА-Информ.

«По вопросам поставки оружия и признания „республик“ с Россией мы не контактируем. Однако хочу сказать, что вопрос признания очень сложный и данное решение все же принимать России с учетом всех геополитический нюансов», — отметил «глава ДНР».

Оружие, как считает Пушилин, явно бы пригодилось ОРДЛО.

«Если же решение уровнять наши силы с Украиной и помочь республикам будет принято, то с нашей стороны подготовлены списки того, что может быть необходимо», — добавил Пушилин.

Ранее сообщалось, что уже с апреля 2022 года на территории украинского государства будут введены ограничения на покупку антибиотиков. Отныне купить их будет возможно лишь при наличии е-рецепта.