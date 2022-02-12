Президент США  срочно проведёт телефонный разговор с Путиным: стала известна дата

Советником президента США по национальной безопасности Джэйком Салливаном была заявлено, Глава Белого Дома Джо Байден решил срочно созвониться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Об этой информации сообщил ABC News, передает Ura-inform.

«Я ожидаю, что президент Байден поговорит по телефону с президентом Путиным, но мне нечего сообщить вам по этому поводу прямо сейчас», — сказалСалливан.

Телефонный разговор между лидерами двух стан планируются на сегодня двенадцатое февраля 2022 года.

Российские средства массовой информации сообщили, что о намерении провести срочный телефонный разговор двух президентов России и США подтвердили и в Кремле. В частности, спикером президента России Дмитрием Пусковым было отмечено:

«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и 12 февраля вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», — сказал он.

Так же Песковым было подчеркнуто, что запросу предшествовало письменное обращение американской стороны.

Напомним, ранее сообщалось, Осталось единственное оставшееся препятствие для встречи Зеленского и Путина: в Турции его озвучили.