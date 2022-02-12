Политика

Президент США  срочно проведёт телефонный разговор с Путиным: стала известна дата

Советником президента США по национальной безопасности Джэйком Салливаном была заявлено, Глава Белого Дома Джо Байден решил срочно созвониться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Время чтения: 38 Секунд

Об этой информации сообщил  ABC News, передает Ura-inform.

«Я ожидаю, что президент Байден поговорит по телефону с президентом Путиным, но мне нечего сообщить вам по этому поводу прямо сейчас», — сказалСалливан.

Телефонный разговор между лидерами двух стан планируются на сегодня двенадцатое февраля 2022 года.

Российские средства массовой информации сообщили, что о намерении провести срочный телефонный разговор двух президентов России и США подтвердили и в Кремле. В частности, спикером президента России Дмитрием Пусковым  было отмечено:

«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и 12 февраля вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», — сказал он.

Так же Песковым было  подчеркнуто, что запросу предшествовало письменное обращение американской стороны.

Напомним, ранее сообщалось, Осталось единственное оставшееся препятствие для встречи Зеленского и Путина: в Турции его озвучили.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

После введённых санкций против канала «НАШ» Мураев перешел к угрозам в адрес Зеленского

Политиком и основателем телеканала «НАШ» Евгением Мураевым было заявлено, что он станет «приговором» для действующей украинской власти.

Данилов объяснил, что сделает Украина, если Беларусь наложит эмбарго

В СНБО рассказали, какой план действий есть у Киева, если со стороны Беларуси будет прекращены поставки Украине горюче-смазочных материалов и электричества.

Путин принял решение, Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе: СМИ США

Американские СМИ утверждают, что президент России Владимир Путин определился, и военные Российской Федерации могут начать атаку с бомбардировки Украины уже на предстоящей неделе.

В МИД Украины выставили ультиматум России: «У РФ есть 48 часов»

С Украинской стороны был запущен механизм снижения рисков, согласноп.3 Венского документа. В связи с этим Украина требует от России объяснений относительно военной агрессии около украинских границ.

«Признание ЛДНР»: в Госдуме РФ заявили, что депутаты определились в вопросе

Есть предложение отправить проект в МИД и другие правительственные органы для получения отзывов

«У нас есть несколько успешных кейсов»: Ермак озвучил итоги встречи советников Нормандии

Российская сторона пыталась добиться ответа на вопрос о статусе Донбасса от Украины