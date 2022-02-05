Общество

В ОРДО рассказали сколько людей в «республике» живут без паспортов

Стала известна информация о том, какое количество жителей так называемой «ДНР» не имеют «паспортов».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Об этом сообщила работник так называемого «аппарата» уполномоченного по правам человека в так называемой «ДНР» Екатерина Зинурова.

С её слов, на временно оккупированной РФ территории Донецкой области около шести тысяч человек проживают без «паспортов». Все они имеют только «справку перемещенного лица».

«Это те граждане, которые не проживали до начала военного конфликта на территории ОРДО в теперешних ее так называемых  «границах», или попали в «республику» по обмену пленными», — заявила Зинурова.

Так же представительница «ведомства» сделала добавление, что в ОРДО есть ещё так называемые «разрушенцы». К данной категории относятся люди, которые в силу определённых обстоятельств лишились собственного жилья на территории так называемой «ДНР».

Напомним, ранее сообщалось, Жители ОРДО возмущены принудительной вакцинацией: «Нарушение прав человека».

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