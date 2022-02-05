США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине

РФ обычно проводит ежегодные ядерные учения, включающие в себя испытания межконтинентальных баллистических ракет с земли, моря и воздуха, осенью.

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Об этой информации сообщил Еurointegration, передает Ura-inform.

Но представителями армии и разведки США сообщается, что в нынешнем году РФ планирует проведение крупномасштабных учений по ядерному оружию в нынешнем месяце. И это якобы послужит предупреждением НАТО не вмешиваться, в случае принятия Главой Кремля Владимира Путина решения о вторжении в Украину.

В Америке считают, решение, Путина провести ядерные учения ф феврале, чтобы продемонстрировать свою силу на случай, если он отдаст приказ своим войскам продолжить вторжение на украинские территории.

В Соединённых Штатах полагают, что оптимальным временем для российского вторжения будет промежуток времени с середины февраля до конца марта. При этом США пока не определились, решил ли Путин вторгнуться в Украину.

Проведение учений в вероятный момент вторжения станет убедительным напоминанием НАТО о мощи крупнейших в мире ядерных сил РФ. По данным Федерации американских ученых, арсенал России насчитывает чуть менее 4 500 ядерных боеголовок.

Напомним, ранее сообщалось, Bild обнародовала вероятные планы России по Украине: «Народная Рада» и концлагеря для украинцев.