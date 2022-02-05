Общество

В издании Bloomberg заявили о «начале вторжения России в Украину»

Новость с громким заголовком «Russia Invades Ukraine» (Россия вторглась в Украину) американское издание Bloomberg опубликовало в одиннадцать часов вечера по киевскому времени на своём сайте.

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Об этой информации сообщил Telegram-канал «Инсайдер», передает Ura-inform.

Но вскоре данная запись была удалена. И следом последовало объяснение со стороны администрации издания.

«С нашей стороны готовятся заголовки для различного рода сценариев. А заголовок о том, что «Российская Федерация начала вторжение на украинские территории «был случайно опубликован на нашем сайте»,-пояснили в издании.

Так же они добавили, что глубоко сожалеют об этой допущенной ошибке с заголовком. По их сообщением он был удалён и на данный момент они занимаются расследованием причины данного инцидента.

Вот уж, действительно, нагнетание американских средств массовой информации не перестает удивлять.

Напомним, ранее сообщалось, Данилов ответил, может ли Украина вернуть оккупированные территории военным путем.

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