Политика

Стало известно о планах Зеленского по ребрендингу «Слуги народа»: СМИ раскрыли подробности

Глава Украинского государства Владимир Зеленский хочет провести ребрендинг фракции «Слуга народа». Об этом поведал журналист Роман Кравец.

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Об этой информации сообщил Zn.ua, передает Ura-inform.

С его слов, основные причины подобного действия являются очевидными: это постоянные конфликты и отсутствие профессионализма некоторых членов партии.

Кравец заявляет, что на Банковой в ОП уже давно ведутся разговоры о том, что необходимо обновить, и, возможно, перезапустить  партию «Слугу народа».

« Проблема заключается  в том, что большинство в репутационном контексте стало слабым местом президента Зеленского. Депутаты, входящие в президентскую фракцию стали просто «питомником» скандалов: еженедельно, кто-то из избранников монобольшинства обязательно должен «вляпаться» в какой-нибудь скандал», — отметил представитель СМИ.

В планы президента Украины входит до следующих парламентских выборов 2023 года очистить партию от «зашкварных» особ, оставив только авторитетных членов команды. Реализация данного замысла возложена на  Елену Шуляк , а также главу фракции СН Давида Арахамию.

«Мои источники у власти утверждают, что Зеленский ставит довольно амбициозные цели команде — привлекать в команду истеблишмент. Также источники обращают внимание, что в новогоднем обращении президента приняли участие разные ученые, учителя, герои Украины, волонтеры, спортсмены… Это идеальный сбор людей, который бы Зеленский хотел видеть в партии рядом с собой», — утверждает Кравец.

Со слов Кравца, в ОП нацелены не только на ребрендинг команды, но, возможно, можно ожидать и обновления названия и визуальную кампанию.

«Чтобы поднять узнаваемость, я думаю, что в названии партии, скорее всего, добавят фамилию Зеленского, вроде Партия Зеленского или Команда Зеленского», — резюмировал Кравец.

Напомним, ранее сообщалось,Погребинский предрек неожиданный сценарий по Украине: эксперт раскрыл неудобную правду для Зеленского.

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