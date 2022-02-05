В ОРДО сообщают о жёстком бое на окраинах Донецка: «На улицу не выходим»

Пабликами на оккупированной территории Донецкой области сообщается о том, что сегодня утром, пятого февраля слышатся громкие звуки боя на окраине Донецка

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Так же местные жители в так называемой одной из донецких групп «перекличка» написали, что с шести утра в северных районах оккупированного Донецка были слышны очень громкие взрывы.

«Очень жестко. Бьют с двух точек по два взрыва в минуту. На улицу не выходим!».

Жители сообщают о звуках боя слышных со стороны «Опытного и западнее Авдеевки, похоже-Пески».

«7:19 утра — в Ясиноватой слышны одиночные прилеты на северо-западе. Крутая Балка, Васильевка».

После затишья от звуков разрывов в 8:30утра, дончане начали наблюдать «Большой черный дым в направлении северной окраины Путиловки. Тянет на Донецк».

Но уже ближе к 8 часов утра звуки боя и разрывов на севере Донецка опять возобновились.

Местные жители сообщают, что «фиксируется возгорание в направлении Яковлевки».

Напомним, ранее сообщалось, Война на Донбассе завершится по особому сценарию: источник ОП раскрыл, о чем заговорили мировые лидеры.