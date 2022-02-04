Общество

Боевики «ЛНР» напряженно оценивают свои шансы в боях с ВСУ

По данным т.н. «разведки «ЛНР» в ближайшее время на позиции Командования «Север» прибудет начальник Генштаба ВСУ

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По данным «разведки «ЛНР» уже в ближайшее время на позиции Командования «Север» прибудет начальник Генерального штаба ВСУ Валерий Залужный, с целью оценить боевую готовность подразделений украинской армии к операции наступления. Также большая часть полученных от США и Британии вооружений типа «Javelin», «TOW», и «NLAW» уже была доставлена на позиции ВСУ у линии разграничения на оккупированном Донбассе. Об этом сообщают «военкоров «ЛДНР’, передает УРА-Информ.

«Подготовка ВСУ к наступлению на Донбассе перешла в завершающую фазу. В тыловых районах 95-й одшбр отмечается нахождение представителей СМИ из Эстонии, США и Великобритании», — заявили в «пресс-службе НВФ «ЛНР».

Однако, боевики вновь все перепутали, ведь Валерий Залужный является Главнокомандующим ВСУ. А глава Генштаба — Александр Павлюк.

Ранее сообщалось, что отъезд президента России Владимира Путина в Пекин на открытие Олимпийский игр стало поводом для затишья в ОРДЛО в период возможного вторжения российских войск в Украину.

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