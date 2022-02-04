Вторжения в Украину российских войск произойдет не в феврале, — эксперт

В феврале РФ не вторгнется в Украину из-за отсутствия Путина в стране

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Отъезд президента России Владимира Путина в Пекин на открытие Олимпийский игр стало поводом для затишья в ОРДЛО в период возможного вторжения российских войск в Украину. Об этом в эфире ток-шоу «Право на воду» сообщил российский адвокат и блогер Марк Фейгин, передает УРА-Информ.

«Сейчас какое-то ожидание, затишье, связанное с тем, какое решение примет это должностное лицо. Если раньше как-то спорили о мнениях внутри окружения Путина, то сейчас больше связывают волевое решение именно с ним, потому что никто не хочет нести коллективную ответственность за принятие решения об интервенции», — считает адвокат.

Стоит отметить, что открытие Олимпиады в Пекине состоится уже сегодня, четвертого февраля, а закроется 20 числа.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил жителям страны, что украинская армия имеет достаточно оружия и военных запасов для защиты от Российской Федерации.