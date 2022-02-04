Ходаковский считает Украину «гранатой», а он — сапер

Именно Ходаковский и ему подобные сорвали чеку на Донбассе в 2014 году

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Бывший командир батальона «Восток» на оккупированных территориях Донбасса Александр Ходаковский сравнил Украину с ручной гранатой, которая опасна. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Ходаковского.

«Мы должны просто поступить с этим объектом, с этим предметом, очень опасным для всех, так, как должно, — накрыть ее жестким колпаком и локализовать. Или ликвидировать, в конце концов», — считает он.

Ранее сообщалось. что по данным «разведки «ЛНР» уже в ближайшее время на позиции Командования «Север» прибудет начальник Генерального штаба ВСУ Валерий Залужный, с целью оценить боевую готовность подразделений украинской армии к операции наступления. Также большая часть полученных от США и Британии вооружений типа «Javelin», «TOW», и «NLAW» уже была доставлена на позиции ВСУ у линии разграничения на оккупированном Донбассе.