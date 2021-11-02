Скабеева отреагировала на назначение Яроша экстренно прервав эфир: «срочная и довольно ужасная новость»

Российская пропагандистка Ольга Скабеева экстренно прервала эфир, и объявила о срочной новости, связанной с новым назначением Яроша.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Российскими средствами массовой информации экстренно, с пометкой «срочно» было сообщено о новом назначении командующего Украинской добровольческой армией (УДА) Дмитрия Яроша на должность нового советника Главнокомандующего вооружённых сил Украины Валерия Залужного.

Как только Скабеева узнала об этой новости, она в экстренном порядке прервала телеэфир, дабы объявить зрителям из России о новом назначении Яроша. При этом, отдельно подчеркнув, что Ярош назначен советником Залужного, который отдавал приказ о применении удара «Байрактара» по российским оккупационным войскам на Донбассе под Тельманово.

«Очень срочная новость, и довольно ужасная! Экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош получил официальное назначение на должность советника Главнокомандующего ВСУ Залужного, того, кто приказал нанести удар беспилотниками «Байрактарами»,-объявила Скабеева.

В соцсетях видео это эфира вызвало эмоциональную реакцию украинских пользователей сети, которые с большим энтузиазмом восприняли новое назначение Яроша. видео-https://telegra.ph/file/65bb1b5cc1fff12fbc01a.mp4

Напомним, ранее сообщалось, Важные слова Путина об Украине на Валдайском форуме, которые никто не заметил: Илларионов.