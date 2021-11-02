Общество

Сколько Киев будет находиться в «красной» зоне: Кличко прокомментировал ситуацию

Киев даже еще не достиг пика заболеваемости

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Киев может находиться в «красной» зоне на протяжении месяца. Это связано с тем, что положительной динамики на понижение новых случаев заболевания в городе пока что нет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УРА-Информ.

«Все это зависит от цифр, которые мы получаем от заболеваемости и от заполняемости коек, но специалисты предварительно говорят, что это может продолжаться в течение месяца. Действительно, если в течение 2−3 недель будем видеть динамику на понижение, если критерии будут входить в оранжевую зону, то будем предлагать комиссии ТЭБ и ЧС снизить статус зоны», — отметил столичный мэр.

Вирусологи рассказывают, что Киев даже еще не достиг пика заболеваемости пневмонией нового поколения.

«Но к сожалению, на сегодня такой тенденции нет. И вирусологи говорят, что пика мы еще не достигли», — добавил Кличко.

Ранее сообщалось, что по состоянию на второе ноября на территории украинского государства было зафиксировано 19 455 новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения COVID-19. Заболело 1 263 детей и 339 сотрудников медицины. 

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