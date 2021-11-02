Забродский предупредил о новой опасности со стороны России на Донбассе

Использование ВСУ на Донбассе боевых беспилотников Bayraktar, «ни в коем случае никого ни к чему не спровоцирует»

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Сейчас крайне высок риск использования со стороны России военно-воздушных сил на оккупированном украинском Донбассе. Об этом в эфире программы «Свобода слова» заявил бывший командующий антитеррористической операцией, народный депутат Украины от «Европейской солидарности» Михаил Забродский, передает УРА-Информ.

«Есть соответствующие стратегические оценки, четко указывающие на то, что, возможно, кроме воздушной фазы, наземной фазы уже не будет. С учетом соответствующей ее эффективности… Переход к другим способам действий и перемещению каких-либо наземных подразделений — это уже совсем другой этап и с совсем другими целями», — отметил военный.

Применение воздушных сил, как уточнил Забродский, не требует длительного развертывания.

«Сегодня может быть принято решение, а утром уже начнется. И для этого не нужно отслеживать перемещение, делать аналитические выводы», — добавил он.

Также он прокомментировал использование ВСУ на Донбассе беспилотников Bayraktar.

«Они не будут усложнять себе жизнь поиском этого формального повода. А с нашей стороны — это четкая демонстрация того, что в конце концов в районе ООС появилось мощное средство поражения, которое может быть применено и в том числе применено крайне эффективно. Ничего для расшатывания ситуации им не нужно, кроме указа из Москвы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что очередные военные учения Российской Федерации возле границ украинского государства «вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы».