В Украине могут ввести принудительную вакцинацию: что известно

Первую дозу вакцины получило 1 965 658 человек

Время чтения: 47 Секунд

Темпы вакцинации в Украине хотя в последнее время и выросли, однако ситуация весьма печальная. По состоянию на первое июля первую дозу вакцины получило 1 965 658 человек, а вторую дозу – 710 996. Это весьма скромные показатели.

Учитывая тот факт, что осенью в Украине ожидается новая волна коронавирусной инфекции, получить вторую дозу прививку максимально сможет всего лишь пару миллионов человек, если конечно, ничего не изменится. В связи с этой ситуацией власти намерены пойти на радикальные шаги, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предлагает повторить опыт России с принудительной вакцинацией некоторых групп граждан.

«Наш источник в ОП рассказал, что министр здравоохранения предлагает Офису Президента повторить опыт России с принудительной вакцинацией некоторых групп граждан. Виктор Ляшко уверяет Владимира Зеленского в том, что необходимо ускорить процесс вакцинации административными методами или вирус индийского штамма COVID-19 вызовет новую волну эпидемии», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что Украина начала подготовку к новой волне коронавируса.