Общество

«Даже при немцах ничего не менялось!»: Царев возмущен заявлением Пушилина

Два парламента строят два раздельные государства

Время чтения: 37 Секунд

Бывший «спикер Новороссии», а также экс-нардеп ВРУ Олег Царев заявил, что между ОРЛО и ОРДО не должно быть «границы». Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает УРА-Информ.

«Я бы аплодировал тому, чтобы республики приводили свое законодательное поле в соответствие с российским, но мне совершенно непонятно то, что происходит сейчас. Два парламента строят два раздельные государства, которые не похожи ни на друг друга, ни на Россию, ни на Украину. Граница между двумя республиками. Различное законодательство. Штампуют совершенно разные законы. Двойной комплект чиновников. При Украине это была Донецкая Железная Дорога. Одна на всех. При народных республиках поделили. Зачем?», — отметил он.

Ранее сообщалось, что из первых «глав» «ДНР», которые создавали республику еще в 2014 году в живых почти никого не осталось. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

«Сроки ограничены»: Пушилин озвучил планы по вакцинации жителей ОРДО от коронавируса

Ранее Путин подчеркнул, что в ОРДО якобы будет поставлен дополнительный объем вакцины

Затока, Херсон, Николаев, Мариуполь, Бердянск и Одесса в потенциальной зоне затопления — эксперт

Ольга Гусакова о том, что ждет Украину

Что изменилось в Украине с первого июля: рынок земли, ковидные сертификаты и другое

Также изменится цена на газ

В Украине могут ввести принудительную вакцинацию: что известно

Первую дозу вакцины получило 1 965 658 человек

«Делать его ответственным не спортивно», — Ходаковский о Пушилине

Ходаковский внимательно наблюдает за ситуацией с «Внешторгсервисом»

Пандемия COVID-19: в Украине продолжается рост новых случаев

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap