«Даже при немцах ничего не менялось!»: Царев возмущен заявлением Пушилина

Два парламента строят два раздельные государства

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Бывший «спикер Новороссии», а также экс-нардеп ВРУ Олег Царев заявил, что между ОРЛО и ОРДО не должно быть «границы». Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает УРА-Информ.

«Я бы аплодировал тому, чтобы республики приводили свое законодательное поле в соответствие с российским, но мне совершенно непонятно то, что происходит сейчас. Два парламента строят два раздельные государства, которые не похожи ни на друг друга, ни на Россию, ни на Украину. Граница между двумя республиками. Различное законодательство. Штампуют совершенно разные законы. Двойной комплект чиновников. При Украине это была Донецкая Железная Дорога. Одна на всех. При народных республиках поделили. Зачем?», — отметил он.

Ранее сообщалось, что из первых «глав» «ДНР», которые создавали республику еще в 2014 году в живых почти никого не осталось.