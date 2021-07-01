Общество

Украина начала подготовку к новой волне коронавируса: что нужно знать

Новая волна прогнозируется на осень

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Несмотря на то, что в Украине сейчас фиксируются незначительные показатели заболеваемости на коронавирусную инфекцию, ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. В соседней России уже на протяжении нескольких дней фиксируются фактически рекордные показатели новых случаев.

По предварительным прогнозам, новая волна в Украине должна начаться осень, однако в стране уже сейчас начинают подготовку к новой вспышке опасной инфекции, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Отмечается, что темпы вакцинации в Украине весьма слабые, чтобы это помогло в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Наш источник сообщает, что в Офисе Президента уже начинают говорить о подготовке к очередной волне коронавируса в Украине. Новая волна коронавируса ожидается осенью, но готовится необходимо сейчас. Источник в очередной раз указал, что до 1 сентября мы не успеем полностью вакцинировать 500 тысяч человек двумя дозами», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что сутками ранее в Украине зафиксировали 633 новых случая заражения пневмонией нового поколения COVID-19.

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