Это что за беспредел? — жители ОРДО жалуются на беспредел на границе

Люди ждут по 9-12 часов

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Жители ОРДО жалуются на длинные очереди на границе с Российской Федерации. Местные жители отмечают, что им приходится ждать 9-12 часов, как в одну, так и другую сторону.

Люди часами томятся в очередях и с той, и с другой стороны, скапливаются сотни машин для прохождения таможенного досмотра, пограничного контроля. Местные жители отмечают, что особенно тяжело тем, кто едет в РФ на один день по делам. Также в очереди стоят и те, кто едут в Украину через Россию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Абсурдность ситуации дошла до того, что места в очереди можно купить, чтобы сократить время ожидания. Места в очереди можно купить в тематических группах в ВК. Цена вопроса – несколько тысяч рублей.

«Вчера ездили одним днем в Россию. Это, конечно, кошмар!!! Туда таможня «ДНР» продержали 4 часа, назад на России, две полосы машин загнали за шлагбаум, на полосы, и 3, 5 часа- никакого движения! В общей сложности прохождение таможни туда и назад за день заняло 9 часов! Куда писать, куда жаловаться????», — пишет местная жительница.

«Людей, как скот какой-то в загонах держат, многие едут с маленькими детьми. Это что за беспредел?????» – пишут люди в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что Украинская делегация в Минск не поедет.