«В штабе сидит предатель или некомпетентный человек»: в НВФ назвали причины потерь на фронте

Члены НВФ возмущаются, что подразделения ВСУ усилены необходимой техникой

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«Ополченцы» в социальных сетях рассказали детали гибели 4 боевиков и ранения 5 человек, которое произошло 21 июня на временно оккупированной территории Украины. Об этом пишет УРА-Информ.

«Штатная МТЛБ гремит как танк, может не работать или вообще быть не заправленной. Продукты привозят на „Урале“ в точку, которая зачастую находится за 3−5 км от передка. Носить все это в ручную тяжело, при том, что кто-то еще должен нести охранение», — отмечают «ополченцы».

Подразделения ВСУ, как отмечают члены незаконных вооруженных формирований, усилены необходимой техникой.

«ВСУ насытили свои войска оружием не попадающим под отвод от фронта по Минским соглашениям: СПГ, 82-й, 60-й минометы и т. д. У нас при формировании ополчения все это поизымали и дали 120-е минометы. В результате они молчат, а ВСУ засыпают нас 82-ми минами и „сапогами“. Я неоднократно за это писал. Почему укры догадались так вооружить свои войска, а мы нет? Ответ очевиден: в штабе сидит или предатель или некомпетентный человек», — добавили «ополченцы».

Ранее сообщалось, что украинская разведка зафиксировала, как пророссийские боевики на Донбассе ликвидировали своего «военнослужащего», который хотел сдаться ВСУ.