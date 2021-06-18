Политика

«Украинская делегация в Минск не поедет», — Кравчук

Проводить переговоры в стране, где правит непризнанный президент, просто невозможно

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Мирные переговоры не могут и дальше проходить в Минске. Так как там руководит непризнанный президент Александр Лукашенко. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, передает УРА-Информ.

Для сохранения Минска как площадки для переговоров в трехстороннем формате, в Беларуси должны пройти новые выборы главы государства.

«Если пройдут дополнительные выборы, выберут нового президента, тогда пожалуйста», — отметил Кравчук.

Он также считает невозможным проведение переговоров в стране, где правит нелегитимный президент.

«Украинская делегация в Минск не поедет. При любых обстоятельствах. Ну нельзя, чтобы страна, где самопровозглашенный президент применяет репрессивные диктаторские методы управления… страна не может в данной ситуации быть площадкой», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские военные способны освободить оккупированные территории Донбасса, однако, не делают это из-за потенциально большого количества человеческих жертв. 

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