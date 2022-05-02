Культура

Киркоров необычно отпраздновал свое 55-летие: СМИ раскрыли, что устроил певец (фото)

Известный эстрадный певец из Российской Федерации Филипп Киркоров решил в особой манере отметить важный для себя праздник. Он нарядился в достаточно вычурный костюм и устроил грандиозный концерт.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, где и выложили тематические фото, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что Киркоров надел блестки и огромную корону из перьев. В таком образе он не только пел, но еще и путешествовал по залу. Следом, он поднялся на сцену под вступление к песне «Музыка».

Что примечательно, образы были у Киркорова самые разные в зависимости от исполнения: от строгих смокингов и очков до откровенного «бодипозитивного» образа, который символизировал раскованность и отсутствие комплексов перед публикой.

Помимо разных образов так же звучали и известные хиты исполнителя, которые тронули души многих присутствующих в зале.

Ране же сообщалось, что Тина Кароль сделала неожиданное признание, почему не празднует свой день рождения с 25 лет.

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